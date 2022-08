VI TESTER: Hvilket dashcam er det bedste under 2.000 kr.?

Rart at have, hvis uheldet er ude

Dashcams er en af den slags ting, som er rare at have, men som du forhåbentlig aldrig får brug for. Et dashcam er et lille videokamera til bilen – men i stedet for at holde øje med indbrud kigger kameraet ud gennem forruden og optager video, så du har levende billeder, hvis der f.eks. sker et uheld undervejs. Flere bruger også dashcams, når de vil blære sig overfor vennerne med en hurtig baneomgang. Kameraet optager stort set det samme, som du ser gennem forruden. Det er også en kilde til mange YouTube-videoer med optagelser af veje, overraskende hændelser og uheld overalt på kloden.

Ordet dashcam er en sammentrækning af de engelske ord for instrumentbræt (dashboard) og kamera. Kameraerne skal dog som oftest slet ikke monteres på instrumentbrættet, men i stedet øverst på forruden. De fleste brugere vælger så at trække det lange medfølgende USB-kabel rundt langs forruden og videre ned til bilens strømudtag. Loven siger nemlig, at udstyret ikke må hindre udsynet gennem ruden.