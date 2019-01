Danmark er redningsland for registrering af nye/gamle biler

Kan godkendes for lille beløb

For, at der ikke skulle blive en forskel her, som det er sket med definitionen af en veteranbil, som skal være 30 år i forhold til syn, men og 35 år i forhold til afgift, så følger Færdselsstyrelsen SKAT’s princip. Det vil sige, at bilerne blot skal opfylde reglerne fra 1994 for at blive registreret.

Man skal så lige have styr på, at bilerne faktisk opfylder danske/EU-regler fra 1994.

I teorien kan der være tale om eksempelvis katalysatorløse eksemplarer beregnet til Saudi Arabien. Det kan den danske bilimportør hjælpe med af afgøre.

Hvis ikke importøren vil hjælpe med denne oplysning, må man have hjælp fra en prøvningsinstans. Det koster 3.000 til 5.000 kr., men det er jo også overkommeligt frem for umuligt.