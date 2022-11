Testvinder: Dette dæk er vinterens bedste!

Vinterdæk er ikke et lovkrav i Danmark – alligevel er emnet om vintergummi til bilen et glohedt emne i årets koldeste måneder. Er det overhovedet nødvendigt at skifte til vinterdæk med de lune vintre, vi efterhånden er blevet vant til i Danmark?

Det korte svar er ja, hvis du vil have de bedste egenskaber og mest potentiale ud af din bil. Planlægger du at besøge lande som Sverige, Norge eller Østrig i vintermånederne f.eks. på en skiferie, er der ingen vej uden om – her er du ilde stedt, hvis du ikke har vinterdæk.



Fire vinterdæk og seks discipliner

Dette års test, som laves i samarbejde med vores svenske søstermagasin Teknikens Värld, indeholder fire dæk – Bridgestone Blizzak LM005, Continental WinterContact TS870 og Petlas Snowmaster W651.

Samtlige vinterdæk er testet grundigt i følgende krævende discipliner: Bremseevner, kørsel på vej, aquaplaning, undvigemanøvre, komfort og stabilitet samt tullemodstand. Dækkene i testen er i størrelsen 225/50R17.

Vinterdæktest oversigt: