Den store vinterdæk-test

Sådan kører vinterdækkene på vejen

Det er på vejegenskaberne, at de kinesiske dæk falder igennem. Modsat de tre kvalitetsdæk, gør Delinte en rigtig fin figur i de glatte discipliner, og ved den simple bremsetest, men de kæmper for at holde på formerne, når vejen begynder at sno sig, og ikke mindst når underlaget bliver mildere. Det er her, det bliver vigtigt for os danskere, fordi de mildere forhold er med til at simulere, hvad vi i Danmark oplever i størstedelen af vinteren. De tre kvalitetsdæk udmærker sig tydeligt ved, at de hver især har større styrker under flere typer af vejr.

Kørsel på vej er en af de tests, der kræver stor omhyggelighed for at få brugbare resultater. Testen forgår i to afdelinger to forskellige steder i Sverige.

Testen på vej belagt med sne og is foretages på lukket bane i Arvidsjaur, som ligger lige syd for polarcirklen i Sverige, hvor mange bilmærker laver vintertest af nye bilmodeller. Vores test foregår i februar, hvilket betyder, at temperaturen kan krybe ned på minus 20 grader. Test på vådt underlag foregår på et testanlæg ved Gislaved i Sverige i april måned. Vådtesten sker med kontrolleret overrisling, så underlaget altid har den samme mængde vand på overfladen.

I sne klarer Delinte sig overraskende godt, mens det falder helt igennem i vådt føre.