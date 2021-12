Vi tester de to bedste vinterdæk - her er vinderen!

Under AutoBests finaletesten fik jeg lejlighed til at teste de to bedste dæk i Bil Magasinets vinterdæktest. Du kan læses hele testen af alle vinterdækkene i Bil Magasinet nr 2112, der er på gaden lige nu.

Desværre har der indsneget sig en fejl i testen, der udråber Bridgestone Blizzak LM005 som vinder. Karaktererne er rigtige nok, men sammenregningen er forkert, så reelt er det Continentals nye WinterContact TS870, der vinder.

Men Bridgestone-dækket har ifølge testen klart bedre egenskaber i de glatte discipliner, hvilket afslørede sig ved AutoBest finalestesten, hvor de deltagende Hyundai Bayon stillede med Bridgestone-dækket, mens de deltagende Toyota Yaris Cross stillede op på Contintal-dækket.

Testen fandt sted på ÖAMTC-testcentret i Teesdorf uden for Wien, hvor der var arrangeret en to km lang testrute med mange indlagte, udfordrende glatfører-discipliner, og her afslørede Blizzak-dækket sig som klart det bedste.