Stor undersøgelse: Nu bliver det registeret, om vi kører på sommer eller vinterdæk

Fra i dag og resten af ugen kan bilisterne se repræsentanter fra Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen på en lang række parkeringspladser i Danmark.

De ser nærmere på dækkene på de danske biler. Formålet er at få dokumenteret danskernes valg af dæktype til vinteren. Hvis antallet af biler på sommerdæk viser sig at ligge under 11 procent, svarende til ca. 285.000 biler, vil det være rekordlavt – men stadig alt for mange!

Tæller dæk to gange om året

Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen har siden 2006 gennemført halvårlige dæktællinger for at dokumentere danskernes dækvalg. Dæktællingen om vinteren skal først og fremmest sætte fokus på hvor mange bilister, der kører rundt på de danske vinterveje med sommerdæk.

Sikkerhed og fremkommelighed

”Vores dæktællinger bidrager til at tegne et billede af trafiksikkerheden i Danmark. Hvis flere hundredetusinde biler på sommerdæk færdes på de danske vinterveje, så har vi dokumenteret et problem, der gælder både fremkommelighed og trafiksikkerhed”, fortæller Volker Nitz, Rådet for Større Dæksikkerhed.

I Danmark er der, modsat i vores nabolande, ikke noget lovkrav om vinterdæk. Det på trods af, at det er dokumenteret, at vinterdæk giver det bedste vejgreb på våde og sneglatte veje – også når vinteren er mild. Med det gode vejgreb følger en god standselængde.