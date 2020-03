Nej, du kan ikke køre med vinterdæk om sommeren – de skal skiftes nu!

Hold øje med mønsterdybden

Inden du hopper ind i bilen og træder pedalen i bund, skal du også lige tjekke mønsterdybden. Den er nemlig afgørende for din sikkerhed og kan resultere i en bøde, hvis dækkene er for slidte. Nogle af følgevirkningerne ved nedslidte dæk er øget bremselængde, forringet styreevne og øget risiko for udskridning og akvaplaning.

Det er alt sammen noget, der kan have afgørende betydning i en kritisk situation. Loven kræver som minimum, at mønsterdybden på dæk er 1,6 mm. Brug en mønsterdybdemåler til at måle mønsterdybden på alle fire dæk i hver af centrale riller og på mindst to punkter i hver rille. De 1,6 mm svarer til tykkelsen på en tændstik, men Jesper Sørensen anbefaler at udskifte sommerdækket noget tidligere.

“For sommerdæk kan alt under 3 mm mønsterdybde betyde en væsentligt forringet sikkerhed,” oplyser Jesper Sørensen.

Et sidste råd fra Bridgestones tekniske chef lyder:

“Hvis du er i tvivl, om dine sommerdæk er i orden, så spørg en fagperson, før du monterer dem. Det koster ikke noget, og dit værksted kan hurtigt vurdere, om du kan køre en sæson mere på dine dæk eller ej.”

2 gange om året tester Bil Magasinet dæk i det trykte magasin. Vil du gerne vide, hvilke dæk, der er de bedste, så husk at aktivere dit abonnement i dag!