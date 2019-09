Sådan virker den nye type punkterfrie dæk

Bridgestone skriver, at deres seneste runflat-teknologi er implementeret i de fleste af dækproducentens dæk til den kommende vintersæson.

Den såkaldte DriveGuard-teknologi gør, at du kan klare en punktering og fortsætte kørslen i 80 km med 80 km/t.



Dæksiderne er forstærkede, så det er muligt at køre videre efter en punktering uden at miste kontrollen over bilen, indtil det er sikkert at skifte eller reparere dækket.

Bevarer stabilitet efter punktering

"Normalt er det varmeudvikling, der får et dæk til at nedbrydes. Hvis man punkterer, vil dækket falde sammen og varmeudviklingen være massiv. Den nyudviklede gummi i DriveGuard-teknologien er mere modstandsdygtig over for høje temperaturer. Det betyder, at dækket kan udføres med tyndere dæksider end normalt, og det giver mindre støj og bedre komfort," fortæller Jesper Sørensen, teknisk chef hos Bridgestone.

Mønsteret i vinterdækket er udviklet med "skæve" riller, som skal give god trækkraft i sne, stabilitet og dynamisk håndtering. De afrundede og pileformede mønsterblokke skal modvirke akvaplaning, og den særlige gummiblanding sikre en kort bremselængde.