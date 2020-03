Pirelli smider 1.800 ubrugte F1-dæk i skraldespanden efter aflysning af Australiens Grand Prix

Dækkene bliver ikke smidt ud

Hvad sker der så med de 1.800 ubrugte, skrottede dæk, som er blevet revet til små stykker af gummi? De bliver fragtet til Storbritannien, hvor de bliver brændt af og lavet om til energi. I følge Pirelli er dette indtil videre den bedste måde at genbruge dækkene på.

Selv om antallet af skrottede dæk lyder højt, skal man huske på at Pirelli skrotter omkring 500 dæk efter hver løbsweekend. Regndæk skal stå klar til hvert race, men hvis det aldrig bliver regnvejr, bliver dækkene aldrig brugt. Herefter bliver de afmonteret og skrottet.

“For fremtiden, og i betragtning af at vi har nu én dækleverandør og et standarddesign for fælgene, vil vi prøve at arbejde sammen for at finde en måde at af- og påmontere dæk på en måde, så vi kan genbruge dem,” fortæller Isola Motorsport.com. “Men vi er nødt til at sikre os, at vi ikke løber nogen risiko.”

