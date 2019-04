Ny teknologi: Nu kan dækket kommunikere med føreren

Med den nye app og sensorer monteret inde i dækket får du vejledning om optimalt dæktryk til køreforholdene – tør, fugtig eller våd bane.

Ude på banen giver løsningen realtidsinformation om hvert dæk i en app på din smartphone, som viser dækkenes præstationer alt efter vejr, tryk og temperatur. Appen fortæller også om bilen over- eller understyrer i svingene.

Passer til Porsche og BMW M-biler

Tilbage i pitten leverer Track Connect analyser og forslag til dækjusteringer til næste tur. Og for at lave så præcise analyser over tid som muligt gemmer løsningen automatisk alle køredata.

Michelin Track Connect passer til de mest populære trackday-biler, herunder Porsche 911, Cayman og Boxster, Ferrari 458 og 488, Renault Megane RS, Ford Focus RS, Honda Civic, Golf GTI, Audi S, BMW M, med flere.

Løsningen er kompatibel med 18 dimensioner af Pilot Sport Cup2. De første 11 dimensioner bliver lanceret i Norden i løbet af 2019. I alt vil 16 dimensioner blive tilgængelige i løbet af året.