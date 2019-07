Ny spansk ovalbane tillader test med op til 300 km/t

Nokian Tyres' nye testcenter i Spanien kal bruges til test af sommer-, helårs- og vinterdæk året rundt. Testbanen vil være klar til brug i 2020 og den samlede investering er anslået til 60 mio. euro (450 mio. kr.).

Det mest opsigtsvækkende bliver en oval testbane med skrånende kurver. Den mere end 7 kilometer lange oval begynder at tage form, og et team fra Tyskland, der er specialiseret i konstruktionen af skrånende ovale testkurver, arbejder for tiden på topografien og de øvre lag af testbanen.

Det 300 hektar store område ligger i Santa Cruz de la Zarza, en lille by cirka en times kørsel syd for den spanske hovedstad Madrid.