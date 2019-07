Michelin: Kør dine dæk helt ned inden du skifter

HVEM

Peyman Sabet, nordisk direktør for Michelin.

HVAD

Opfordrer til at køre dæk helt ned til en slidbane på 1,6 mm.

HVORFOR

Det sænker udgiften til dæk og begrænser CO2-aftryk og forbruget af råmaterialer.

Hvorfor er det relevant at tale om slidte dæk?

"Vores perspektiv er, at dæk kun er nye i ganske kort tid. Et dæk, der sidder på en bil, vil i princippet være slidt fra det sekund, du kører ud fra værkstedet. Derfor er det vigtig for Michelin at sætte fokus på, at der er stor forskel på, hvordan forskellige dækmærker præsterer - ikke bare som nye. Vi er stærke fortalere for, at der indføres obligatorisk test af dæk i slidt tilstand for at hjælpe forbrugerne med at vælge de mest sikre dæk."



Hvad betyder slid for dækegenskaber?

"Det afhænger af, om du kører på våd eller tør vej. På tør vej bliver et dæk typisk bedre - lidt som med slicks på racerbiler. Samtidig sænker slid modstanden mellem dæk og vej, så du sparer brændstof. Dækbranchen har argumenteret for, at slidte dæk præsterer så dårligt på våd vej, at du bør udskifte dem langt inden lovgrænsen på 1,6 mm. Det billede ændrer sig nu med nye teknologier."