Har du nogensinde overvejet at montere et GoPro inde i dit hjul på bilen?

Indenfor bilverdenen findes der ikke noget kaldet dumme spørgsmål, og hvis der er, så er det vores ansvar på Bil Magasinet at få dem besvaret. Eksempelvis har vi tidligere besvaret spørgsmålet om, hvad de sorte prikker i din forrude er til? Og i denne artikel skal vi kigge videre på noget af det, du sikkert har undret dig over, uden nogensinde at tænke over det.

For hvordan ser dit bildæk når du kører – fra indersiden? Se det er et rigtig godt spørgsmål, og noget der har været umuligt at besvare før i dag, hvor kameraerne er kommet ned i en nærmest mikroskopisk størrelse.

Den amerikanske YouTube-kanal Warped Perception satte sig for at finde ud af det, da de specialiserer sig i at lave videoer af nogle af de ting, vi egentlig bare tager for givet. Og det har givet nogle helt unikke optagelser, der giver en noget større forståelse af, hvor meget dit bildæk egentlig skal kunne holde til, når det kører.

