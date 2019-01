7 mænd i 3 biler kører 5.000 km på is gennem Grønland

Gik til udstyrets grænser

Grønlands uberørte natur er ikke en nem rute, heller ikke for de mest erfarne vinterkørere. Derfor var ekspeditionen afhængig af det bedste udstyr til at overleve gletsjeren, det stenrige terræn og de bløde snevolde.

Holdet valgte tre specialbyggede køretøjer fra det islandske firma Arctic Trucks – de samme typer køretøjer, der bliver brugt til antarktiske ekspeditioner. Det nyeste af køretøjerne var udstyret med Nokian Hakkapeliitta 44 dæk fra verdens nordligste dækfabrikant, Nokian Tyres.

Dækket har en slidbanesammensætning, der er skræddersyet til at give godt greb og holdbarhed under meget kolde forhold.

"Jeg ønskede at bruge Nokian Hakkapeliitta baseret på mine tidligere erfaringer med dem. Disse dæk kan mestre ekstreme forhold og virker utroligt godt, selv i temperaturer så lavt som -40 grader," siger Grimsson.

Et Nokian Hakkapeliitta 44-dæk vejer 70 kg og er over en meter i diameter. Det robuste dæk kom til verden sidste år som et resultat af et langt samarbejde mellem Nokian Tyres og Arctic Trucks.

"I blød sne har du brug for store dæk med tilstrækkelig plads til luft. Du kan justere længden af dækkets kontaktflade ved at regulere dæktrykket. Et bredt dæk har bedre bæreevner og vil ikke synke så dybt ned i sneen som et smalt dæk," lyder det.