Chiptuning: Hvad er lovligt, og hvordan fungerer det?

Hvad er chiptuning?

Chiptuning lader til at være en simpel og billig løsning, hvis man vil klemme lidt ekstra saft og kraft ud af en motor. Førhen var man nødt til at ændre fysisk på bilen, typisk ved at skifte en karburator eller knastaksel. I dag findes der en nemmere metode, fordi de moderne motorer er computerstyret. Det betyder, at motoren bliver styret og indstillet ud fra fabrikantens software, som sikrer et optimalt forhold mellem brændstofforbrug, udledning og ydeevne. Det er denne software en chiptuning påvirker, og det kaldes for ‘stage 1 tuning’.

Et nyt program bliver indlæst i motorstyringen, der eksempelvis tillader motoren at bruge mere brændstof, hvorfor ydeevnen øges. Der er bedst effekt af at chiptune motorer med turbo, hvor ladetrykket kan reguleres. Det er et simpelt indgreb, der foregår gennem en ekstern computer tilsluttet bilens computerstyring.

15% ekstra i ydeevne til en Up

Bil Magasinets tidligere motorjournalist Anders Richter var tilbage i 2018 med på værksted, da en VW Up skulle chiptunes. Der er ufatteligt mange Up’er på de danske veje, og fælles for dem alle er, at de er jævnt sløve i optrækket. Derfor er det forståeligt, hvis bilejerne sukker efter højere ydeevne, netop som ejeren af denne Up gjorde.

Modellen, der her skulle chiptunes, stod med 75 hk og 95 Nm opgivet fra fabrikken af. Mekanikeren indlæste et TÜV-godkendt program, smed vognen tilbage på rullefeltet, og resultaterne kunne mærkes øjeblikkeligt. Ydeevnen steg med 15%, og Up’en kunne nu prale af 91 hk og 116 Nm!

Det er en stor forøgelse, og det er indlysende, hvorfor en chiptuning er attraktiv til den beskedne pris af 2.500 kr.