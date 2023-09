Blev den perfekte løsning til el-campisten opfundet i 1973?

Camplet – perfekt til elbil?

Betyder det så, at du er tvunget til at bo på hotel fremover, hvis du gerne vil køre elbil? Ikke nødvendigvis, for en dansk virksomhed har muligvis den ideelle løsning til campinghungrende elbilister – og så blev den endda opfundet i 1973!

En Camp-Let er en såkaldt teltvogn: En krydsning mellem en trailer og et villatelt, der kan parkeres og foldes ud, så du har to sovekabiner, der er løftet fra jorden, samt et rummeligt fortelt. Camp-Let ejes i dag af virksomheden Isabella, og konstruktionen er langt hen ad vejen uændret siden 1973.

Læs også: Alle test af elbiler – find den bedste elbil til dig!

Camp-Let’en vejer blot 270 kg og er i sammenfoldet tilstand markant lavere end bilen, så den øger vindmodstanden langt mindre end en campingvogn – noget som ifølge Isabella gør den ideel til campister med elbil. Men kan det virkelig passe, at den ideelle campingløsning til elbiler blev opfundet i Sønderjylland i 1970’erne? Det satte vi os for at teste med en campingtur til den populære turistdestination Harzen i Tyskland.