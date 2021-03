Skal du købe en cabriolet? Så læs med her!

Targa

Targa-toppen er en mere sjælden, mere sportslig mulighed for køreturer under åben himmel. Originalt døbt af Porsche, forudsætter targa-konfigurationen at det kun er det stykke tagplade, der er lige over de forreste sæder, der kan aftages. I visse varianter suppleres det dog også af bagruden. Det ses stort set kun i sportscoupéer, der er bygget med to brugere i tankerne, men i visse biltyper er de to forreste sæder dog suppleret med små bagsæder, så bilen teknisk set kommer op på fire siddepladser. Fordelen ved en targa er også dens nederlag: Manglen på et komplet aftageligt tag betyder, at bilen er mere lukket end en konventionel cabriolet. Det hjælper på afstivning og derved vægt, men mange vælger targa-konfigurationen på baggrund af udseendet, hvori en kaleche ikke indgår.

'Praktisk' bliver aldrig et ord, man forbinder med åbne biler, men med det sagt, så er der overordnet set bedre mulighed for gode pladsforhold i konventionelle cabriolet'er. Skal man have en åben bil til hverdag, kan det altså bedst betale sig at kigge blandt mindre sportslige biltyper: VW T-Roc Cab, Audi A5 Cab og BMW 4-serie Cab.

Eksempler på targa

Porsche 911 Targa

Mazda MX-5 RF

Chevrolet Corvette