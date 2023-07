Salget i Danmark, og generelt i Europa, har været meget lavt, men i USA har Camry modsat været den mest solgte personbil mellem 2002 og 2016, så der er masser af erfaringer at hente “over there”.

Sidste år tilbagekaldte Toyota i alt 44.000 biler, som talte både Lexus ES 300h og RAV4, samt flere varianter af Camry. De deler nemlig alle den samme 2,5-liters 4-cylindrede motor, kaldet A25A. Problemet var, at nogle få motorblokke var blevet produceret i et materiale, der var for porøst, så der kunne opstå revner både indvendigt og udvendigt i kølekanalerne. Toyota anslog dog, at ud af de over 40.000 tilbagekaldte biler, var kun 250 berørt, og Toyota Danmark har bekræftet, at problemet udelukkende gælder for amerikanske biler.

Identisk med RAV4

På lillebroderen Yaris Hybrid begynder man at se nogle fejl på hybridsystemet fra tid til anden, som godt kan være relativt dyre, når de går i stykker. Men snakker man med Toyota-folk, så fejler hybridsystemet i Camry, som for øvrigt er identisk med RAV4, aldrig noget. Det samme gælder for det relativt simple batteri på 1,6 kWh. Du behøver heller ikke bekymre dig for e-CVT-gearet, som er solidt, og som i princippet ikke skal have skiftet olie, fordi det ikke har lameller som en traditionel automatgearkasse.

Når du tester en bil, du potentielt vil købe, så vær opmærksom på 2020-modeller. Her kan skærmen i midterkonsollen blive sløret samtidig med brug af Apple Carplay. Toyota havde et tilbagekald på det i USA, så det er en god idé lige at være opmærksom på.