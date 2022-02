Er der garanti på en brugt bil - og hvad er reklamationsret? Vi giver dig overblikket over de nye 2022-regler

Formodningsgarantien er udvidet

Formodningsgarantien er den del af reklamationsretten, der bestemmer, hvor lang tid forhandleren er ansvarlig for fejl på bilen. Her er der gode nyheder for danske forbrugere. Formodningsgarantien er nemlig udvidet fra 6 til 12 måneder.

Det er forhandlerens byrde at bevise, at fejlens årsag ikke ikke eksisterede før salget. Dermed er det først og fremmest sælgers hovedpine, hvis der opstår fejl på bilen, der kan spores op til 12 måneder tilbage.

Ifølge Lennart Fogh, Advokat og Afdelingsleder hos Juridisk rådgivning ved FDM, betyder de udvidede regler ikke, at man kan forvente gratis reparationer i det første år på en nedslidt bil.

Formodningen følger med bilens stand, og så kan det være en vurderingssag om noget må forventes at skulle skiftes.

”En 20 år gammel bil, som har kørt 300.000 km, må man forvente har haft sine bedste år og kilometer. Der må man regne med, at der kommer nogle vedligeholdelses reparationer undervejs, også ret kort tid efter købet. Så kan det være lettere for den erhvervsdrivende at komme ud over formodningsreglen,” uddyber Fogh.

Du kan klage til Ankenævn for biler

Den udvidede formodningsregel er altså ikke en garanti for dig som køber. Skulle en uenighed omkring ophavet af en fejl være helt uløselig, kan man søge at få den løst via Ankenævn for biler.

Ankenævnet behandler forbrugerklager vedrørende køb og reparation af biler. Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning, og kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet.

Ankenævnet består af en nævnsformand, der er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.



Du kan læse mere og oprette en klage over et køb eller reparation her (åbner i nyt vindue).