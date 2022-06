Vi tester: Får man noget ud af Oktan 100?

Kun to ekstra hestekræfter blev det til

Der er ikke meget at hente i ydelse i en 160-hestes Kia XCeed ved at gå fra oktan 95 til oktan 100. Det viser resultatet fra rullefeltet hos Palms Auto i Ballerup.

Rullefeltet bruges til at simulere forskellige ting, for eksempel hvis en kunde har et problem, som ikke kan genskabes på offentlig vej. Her kan operatøren efterligne bestemte forhold, hvor der måske opstår et problem med en funktion eller en gearkasse. Den primære funktion af rullefeltet er at måle en bils effekt og moment. Det gør den ved at køre en masse op i hastighed; hos Palms Auto er der tale om en mekanisk test, hvor bilen kører to ruller a 408 kg op i omdrejninger.

Hvorfor får vi den samme ydelse på oktan 95 og oktan 100?

“Det kan der være flere årsager til. For det første kan selv en lille temperaturforskel gøre en forskel på en eller to hestekræfter,” siger tuningsekspert Bent Ursin fra Palms Auto.

“Oktan 95 har nemmere ved at antænde selv, og det går bilen ind og korrigerer for. Oktan 100 har sværere ved at antænde, og det betyder, at bilen kan ændre sin tænding en smule for at blive mere effektiv. Nye biler i dag er ekstremt effektive og tilpasser sig nemt det brændstof, du hælder på. Der bliver mindre og mindre forskel i effekt i forhold til oktantal. For 10 eller 15 år siden var det normalt med udsving i tændingsudveksling, men vi ser det kun sjældent i nye biler i dag”, lyder det.