Guide: Det betyder BMW's forkortelser

Serie og motorstørrelse

Den del, der typisk kommer forrest i BMW's betegnelser er både den nemmeste og sværeste at forstå. Kigger du på et trecifret tal, denoterer det første tal serien: 530 er en 5-serie, 320 er en 3-serie, osv. De følgende to cifre kommenterer på motorstørrelsen.

I tidernes morgen kunne du dividere tallet med 10 for at få motorens litermål, men på samme måde som hos Audi og Mercedes er tallet i dag en usammenhængende symbolik for størrelsen.

En anden måde BMW denoterer deres biler på, er ved hjælp af bogstaver. En X5 er en SUV i 5-serie-størrelse, og den kommende i4 er en elbil i 4-serie-størrelse. Men disse kernebetegnelser er stort set altid efterfulgt af en serie bogstaver.