BMW 330e vs Mercedes C300e: Hvilken én skal du vælge?

Klækkelig rabat på plugin-hybrider

Plugin-hybriden er en mellemstation mellem biler med forbrændingsmotor og elbiler. “Plug-in” betyder “sæt stikket i” og illustrerer, at bilen har et batteri, som kan lades inden afgang. Når der ikke er mere elektrisk energi på lager, eller man har brug for flere kræfter end batteri og elmotor kan levere, starter en forbrændingsmotor.

Herhjemme brød biltypen for alvor igennem med omlægningen af bilafgifterne i februar 2021, der gav såkaldte lavemissions­biler med et CO2-udslip under 50 g/km en kæmpe rabat på registreringsafgiften for at få flere grønne biler på gaden.

Rabatten er på 50 pct. i 2023, så du i princippet betaler halv så meget i afgift på en plugin-hybrid i forhold til en tilsvarende benzin- eller dieselbil. Herudover er ekstraudstyr tilsvarende billigere, mens den årlige ejerafgift på plugin-hybrider kun er på typisk 740 kr.

Ulempen ved en plugin-hybrid er først og fremmest det korte serviceinterval på typisk 1 år/15.000 km. Det er træls at skulle til service dobbelt så ofte som i en dieselbil.

Hvis du tager en plugin-hybrid som firmabil, skal du også være opmærksom på den vanvittige lov om genberegning af bilens skattepligtige værdi efter tre måneder.

De seneste to år har brugtpriserne på plugin-hybrider typisk været højere end nypriserne, hvorfor brugere af firmabiler har fået et chok, når Motorstyrelsen har meddelt, at deres bil beskattes hårdere efter tre måneder, end da den var ny.