Biludlejning: Søren blev røvrendt ved kasse 1 - sådan undgår du at stå i samme i situation!

Efter at have stået en halv time i kø med sammen med busfuld svedende turister, er det endelig min tur til at få udleveret bilnøglen hos Sicily by Car i et parkeringshus. Den døsige medarbejder bag skranken vil dog lige se mit kreditkort, før jeg får lov til at tøjle en vild vogn i Fiat 500-kategorien...

Med et smørret smil forklarer skrankepaven om et pludselig opstået problem: Visa/Dankort betragtes som et hævekort, så jeg må gå til Gozo, med mindre jeg hoster op med "rigtigt" kreditkort ELLER tilkøber en ny forsikring, udenom bookingportalen, til en pris, der overstiger selve billejen.



Utålmodig, tørstig og uforstående lyder dét som dårlige mafia-metoder i mine ører, så den forlorne Don Corleone kan beholde sin pispotte. Jeg drejer om på hælen og vader ind til nabofirmaet og lejer en Peugeot 108. Til en noget dyrere pris, men firmaet er ikke for fine til at tage imod mit eneste gangbare betalingsmiddel.