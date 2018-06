Biludlejning i Tyskland: 5 lækre superbiler til sommerferien

2. Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet

Hvor i Tyskland kan jeg leje en Porsche?

Avis biludlejning tilbyder Porsche udlejning i Tyskland. Vil du leje en anden Porsche, tilbyder Avis biludlejning følgende lejebiler:

Porsche 911 Carrera GTS / 4 GTS Cabriolet

Porsche 911 Carrera 4 / 4S Coupe

Porsche 911 Carrera GTS / 4 GTS Coupe

Porsche 911 Carrera S / 4 / 4S Cabriolet

Porsche Panamera 4S / 4 E-Hybrid

Porsche Panamera 4S / 4 E-Hybrid Sport Turismo

Porsche Cayenne / S

Porsche Macan S / S Diesel

Disse modeller er kun tilgængelige i Berlin-tegel, Berlin, Schönefeld, Bremen, Dresden, Köln/ Bonn, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig/Halle, Stuttgart, Nürnberg, München og Frankfurt.

Hvad er prisen på at leje en Porsche 911?

Pris pr. dag: starter fra 557€, som svarer til nogenlunde 4.200 danske kroner.

Hvor langt må du køre i en Porsche 911?

400 km pr. dag

Aldersbegrænsning?

Den minimale alder for føreren er på 25 år og det kræver at man har haft kørekort i mindst 3 år.

Særlige krav?

Det er et krav at have to kreditkort.

Porsche biludlejning i Tyskland

Denne bil kan fås på følgende udlejningsselskaber på forespørgsel, hvor du kan læse mere detaljeret omkring priser, dækning og ekstraudstyr.

Vil du leje en anden Porsche?

