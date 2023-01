Vilde teknologier på vej - kan ende i DIN næste bil!

“Grønne” dæk

Når bilerne bliver mere klimavenlige, så er det naturligt også at rette fokus på noget af det mest essentielle for at bilen overhovedet kan køre, dækkene.

Det har amerikanske Goodyear gjort, og lancerede for nyligt et nyt dæk, der består 90 procent af bæredygtige materialer. Det er næste skridt i Goodyears målsætning om at lave et dæk, der består 100 procent af bæredygtige materialer i 2030.

Allerede i år regner Goodyear med at starte produktionen af dæk med 70 procent bæredygtigt materiale. Det er dog ikke nogle, man bare lige kan køre ned og få sat på i dit lokale dækcenter. Man skal nemlig skrive sig op på Goodyears hjemmeside, for bare at få besked om, hvornår de bliver sendt på markedet.

Goodyear forklarer, at det vil kræve yderligere arbejde med deres forsyningskæde at nå op på 90 eller 100 procents bæredygtighed.

For at skabe de bæredygtige dæk, så bruger de materialer i produktionen, der normalt er fremmede for dækproducenter. Ting som soyabønneolie, der er i overskud fra produktionen af dyrefoder, polyester fra flasker, og harpiks fra nåletræer.