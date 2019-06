Vi anbefaler: Her er appen, du skal hente inden bilferien

Skal du ud at køre i ferien, anbefaler vi at hente den opdaterede version af vejhjælps-appen Rødt Kort.

Rødt Kort kan også hentes som app til smartphonen. Er uheldet ude, kan man sende en kort beskrivelse af skaden via appen og bliver kort efter ringet op af en dansktalende medarbejder fra SOS International, der vil sørge for at sende hjælp.

En anden bonus ved appen er, at den holder styr på præcis, hvor man er strandet med bilen. Derfor er det ikke nødvendigt at kunne huske, hvor den nærmeste Ausfahrt er, eller hvad navnet er på den øde markvej i Montenegro, man er kørt fast på.

Rødt Kort gælder i alle EU-lande, og yderligere 30 lande uden for EU er med i ordningen.

”Rødt Kort-ordningen sikrer dig hjælp til din bil, hvis du skulle være så uheldig at komme ud for et uheld, et motorstop eller en punktering i udlandet. Kortet følger med kaskodækningen hos de fleste forsikringsselskaber, men det er spild af papir at have en fysisk udgave af kortet med på rejsen”, siger privatdirektør i Alm. Brand, Pia Holm Steffensen.

Overblik før turen

Når bilister skal planlægge deres bilferie, kan de nu taste startsted, destination og tidspunkt i appen. Så foreslår Rødt Kort den mest optimale rute - og giver samtidig et overblik over de landespecifikke regler, man skal være opmærksom på på strækningen.