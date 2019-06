Ups... Det sker der, når du forveksler diesel med benzin

Du tænker måske - hvor dum kan man være?!

På mange moderne benzinbiler kan det slet ikke lade sig gøre at få pistolen fra benzinstationens dieseltank maget med studsen på benzinbilen. Det samme gælder for benzinpumpen med studsen på de fleste nyere dieselbiler af forskellige mærker som Ford, Volvo og BMW.

Alligevel sker det forbavsende ofte, at bilister tanker forkert. For et par år siden angav SOS Dansk Autohjælp ifølge Politiken, at tjenesten på et år var rykket ud til 3.634 bilister, der havde fejltanket. Man må formode, at konkurrenten, Falck, kan diske op med lignende høje tal.

Det er faktisk uhyggeligt mange bilister, der dagligt forveklser de to brændstoffer. Hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre? Og endnu vigtigere: hvordan kan man undgå, at det sker for én selv?

Årsager til at forveksle benzin og diesel

De forskellige pumper er, som alle ved, visuelt forskelligt markeret på benzinstationerne. Som regel er diesel kendetegnet ved, at pistolen på en eller anden måde er markeret med sort. Men ikke altid. Det kan sikkert i nogle tilfælde skabe forvirring.

En mental kortslutning kan i andre tilfælde være årsagen. Det kan for eksempel ske for bilister med to biler i husstanden. Hvis det forholder sig sådan, er der nogle gange ikke langt til at glemme, hvilken en af bilerne man egentlig er ude at rulle i - den på diesel, eller den på benzin?

Det kan også være tankstationen, der har bygget om, og derfor kommer bilisten på grund af indgroet vane til at benytte den forkerte pumpe på den vante plads.

... og hundrede andre mere eller mindre besynderlige forklaringer. Shit happens - for at sige det nøgternt og brutalt.