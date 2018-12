Undersøgelse: Firehjulstræk giver falsk tryghed

Forsikringsselskabet Folksam har undersøgt 35.000 ulykker for at blive klogere på, om firehjulstræk er bedre end to-hjulstræk på sne og is.

Firehjulstrækket bliver solgt med argumentet om, at vinterkørsel er mere sikkert, hvis du sammenligner med to-hjulstræk.

- Vi har bemærket, at det er den åbenlyse sandhed, selvom vi faktisk ingen forskning har på området. Derfor besluttede vi os for undersøge det, fortæller Folksam’s trafiksikkerhedsforsker, Matteo Rizzi, til expressen.se.

Folksam kiggede på data fra 35.000 af politiets ulykkesrapporter. Herefter blev dataen behandlet således, at ugyldige eller dårlige sammenligninger blev frasorteret. Biler med to-hjulstræk, permanent firehjulstræk og omskifteligt firehjulstræk er talt med i undersøgelsen.

Resultaterne er overraskende. Statistikken viser nemlig, at der er en markant højere risiko for at blive såret eller dræbt i en ulykke, hvor bilen har været med firehjulstræk.

I ulykker, hvor is og sne har påvirket terrænet, var der en 20-30% større risiko for personskade. I almindeligt eller vådt føre var risikoen den samme, uanset to- eller firehjulstræk.