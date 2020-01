Toyota genopliver produktion af Supra-dele

Er din Supra blevet lidt træt med årene? Så kan du godt glæde dig. For nu lancerer Toyota deres GR Heritage Project, hvor du kan få spritnye dele til din gamle ven. Delene har været undervejs et stykke tid, og der har været meget uvished, men nu melder Toyota endelig ud, hvad vi har i vente.

Der er tale om dele til Supra Mk.III og IV, der også går under fabrikskoderne A70 og A80. I første omgang drejer det sig kun om en lille håndfuld dele.

For den ældre Supra Mk.III gælder det produktion af kardanaksel, dørhåndtag, brændstofmåler, gummilister og emblem til fronten. Toyota vurderer, at det alt sammen er dele, der er svære at finde på brugtmarkedet.

Men nu skal vi ikke glemme lillebroren - Mk.IV. For ejeren af den heldige efternøler kan glæde sig over nye forlygter, dørhåndtag og bremseforstærkere, som Toyota snart vil begynde at producere.