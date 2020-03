Vild video! Denne Tesla Model 3 lyder som en Lamborghini!

Den nogenlunde elbil-kyndige læser vil hurtigt spotte, at der ikke er tale om en almindelig Tesla Model 3 her. Elbilen er til at starte med en performance-variant af 3’eren, men ikke kun det. Tesla’en er også blevet modificeret på en anden måde.

Amerikaneren har mistet sine hjul og i stedet for fået 21” Vossen hjul. Affjedringen er også ny, så nu kommer elbilen lidt tættere på jorden. Men den fedeste modificering er lyden. Hør den i videoen nederst på siden.