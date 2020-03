Er en standard Audi RS6 for slap, så ring til Mansory, der går skridtet videre

I kløerne på en tysk galning

Den tyske tuner, Mansory, er kendt for at gå hele vejen, når det gælder tuning og modificering. Nogle er fans, andre er ikke, men én ting er sikkert, resultatet er aldrig kedeligt. Nu har de igen haft et uskyldigt offer i deres laboratorie. Denne gang var det den kære Audi RS6 Avant, der stod for skud.

Tyskeren har fået en grundig makeover og nogle steroider under kølerhjelmen. Mutanten skulle have været fremvist på biludstillingen i Genéve, men da det blev aflyst, må vi foreløbigt tage til takke med en online præsentation.

Alle lader til at elske Audi RS6 Avant, mon de stadig gør efter den har været i kløerne på Mansory?

