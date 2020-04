Nu kan du få en Lego-version af den ikoniske Dodge Charger fra The Fast and the Furious

Hvis du har brug for noget at lave i denne tid, lancerer Lego nu et nyt samlesæt med 1.077 klodser, hvor du bygger den ikoniske Dodge Charger som bl.a. var med i den første Fast and the Furious fra 2001.