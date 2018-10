Er dit anlæg toptunet? Her er de bedste sange til at teste lyden i din bil

Sætter du musik på, så snart du sætter dig ind i en bil? Så er du langtfra alene. Det viser en undersøgelse blandt 1.012 danskere, som YouGov har lavet for Toyota. Næsten 6 ud af 10 svarer, at det er vigtigt for os at lytte til musik, mens vi kører i bil.

Musik i bilen sætter nemlig gang i følelserne på os – om vi så ønsker at slappe af eller peppe vores humør op. Men hvis lyden er dårlig, forsvinder følelserne. Derfor er det vigtigt med god lyd, når du cruiser afsted på landevejene.