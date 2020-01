Audi laver 21-tommer skærm og 3D i bilen

3D-teknologi i bilen

Et head-up display projicere relevante informationer i førerens direkte synsfelt. Audi samarbejder med Samsung, for at skabe et 3D mixed reality head-up display. Audi præsenterer det i denne uge på CES.

Linser og spejle projicerer billederne op på forruden. Og ligesom et 3D-tv laver displayet altid to billeder - et til hvert øje. 3D-head-up-teknologien bruger et eye-tracking kamera til at registrere positionen af øjnene og sørger for at pixlerne når det rigtige øje.

Det betyder, at billederne vil se ud til at befinde sig 8-10 meter væk fra føreren. Og afstanden kan øges til 70 meter. 3D-teknologien markerer virkelige objekter direkte i billedet og give et indtryk af afstanden og den rumlige placering.

Er det virkelighed eller fantasi? Audi har indtil videre ikke meldt ud, hvornår vi kan forvente at se deres nye skærm-teknologi på markedet. Men tidligere innovationer fra Audi, præsenteret på CES, er efterfølgende blevet til virkelighed i løbet af få år.