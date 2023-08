Action kameraer fanger dine største øjeblikke

Forevig ferien med det helt rigtige action kamera

Når du skal på din næste bilferie, skal du uden tvivl prøve at have et actionkamera med. De lange stræk, hvor du kører over bjergene, langs floder og gennem byer, kan blive foreviget af et action kamera. Det gælder selvfølgelig ikke kun på selve køreturen, for du kan sagtens bruge dit kamera i andre barske eller uforudsigelige situationer, som når du surfer, dykker eller står på ski - eller når du vandrer i alperne eller flyver paragliding. Et action kamera er et uundværligt redskab for enhver med fart og eventyr i blodet. Når du har valgt det actionkamera, som passer til dine behov, så husk, at du måske også får brug for ekstra udstyr som f.eks. et sugekopstativ, så du kan fastgøre kameraet til ruden i din bil eller et brystbælte eller en pandebånd, hvis du vil bruge det i andre situationer.