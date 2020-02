Er du klar til en megaond Audi RS7? Så sig hej til denne 700-hestes basse

Audi RS 7 Sportback er i forvejen en kraftfuld bil, men tyske ABT Sportsline så yderligere potentiale i den brutale sportback.

Eksperterne undersøgte de finere detaljer og udviklede et nyt software system til motoren. Resultatet er “ABT Power Performance Upgrade”, der øger Audi'ens ydelse fra 600 hk til 700 hk – og det er vel at mærke uden at skifte nogen mekaniske dele i bilen.