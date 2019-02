Sådan tjekker du de 5 vigtigste væsker i bilens motorrum

1. Motorolien

Den absolut vigtigste væske på din bil er motor-olien. Hvis motorens oliestand er for lav, bliver de indre dele i motoren ikke smurt ordentligt, og det kan have fatale konsekvenser. Kører du med for lav oliestand, vil det kunne gøre, at motoren simpelthen brænder sammen, og det er dyrt at få fikset. Der er forskel på motorolie til forskellige typer biler. Derfor skal du kigge i din instruktionsbog, hvor den såkaldte “viskocitet” er angivet. På nogle nyere biler kan man tjekke oliestanden elektronisk. På de fleste andre tjekker man den ved at finde oliepinden, hive den op, tørre den af med en klud, sætte den ned igen, og herefter er du klar til at aflæse oliestanden. Husk at parkere bilen plant.