Sådan bevarer du fabriksgarantien på din bil

1) Din bil skal til planlagt service

Selvom du har frit værkstedsvalg, skal du stadig overholde dine bils planlagte eftersyn for at bevare fabriksgarantien. Det er derfor vigtigt, at du tager din bil på værksted til service, også selvom den kører som smurt. Service af bilen kan sikre, at bremsevæske, tændrør, tandrem og filtre i bilen vedligeholdes. Vedligeholdelse vil nemlig være langt billigere end reparation - akkurat som vaccination er bedre end helbredelse.

2) Dokumentationen skal være i orden

For at du kan bevare din fabriksgaranti, er det også vigtigt, at du har din dokumentation på plads. Det betyder, at det ikke er nok, at du har haft din bil til service, du skal også kunne dokumentere det. Derfor skal du sikre dig, at du får et stempel fra din mekaniker i dit servicehæfte samt en udspecificeret faktura.