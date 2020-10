Hvad er nu det: Redaktørens Volvo er... begyndt at ruste!?!

Danmark udgør sammen med få andre, mindre nationer en særlig klimaudfordring, som producenterne godt kunne tackle, hvis de ville. Men rustklimamarkederne er så små, at det er for dyrt og kompliceret at indarbejde en tilstrækkelig beskyttelse mod rust i produktionen.

Elbiler udgør en særlig udfordring

En særlig udfordring er de nye elbiler, som i stort antal stadig er uden rusthistorik.

Rustdannelse er grundlæggende en elektrokemisk proces, som befordres af den megen strøm, der ledes rundt i elbiler. Netop nu ses de første eksempler på fem til otte år gamle ubehandlede elbiler, som er stærkt angrebne af rust i elbilens bund.

Rustbehandling af elbiler er dog en videnskab i sig selv, der kræver anvendelse af særlige rustbeskyttelsesprodukter.

Vi har forelagt denne kritik for Volkswagen Danmark, Audi Danmark og Kia Danmark, men alle tre importører afviser, at elbiler er mere udsatte for rust på grund af deres drivline end biler med forbrændingsmotorer. Et af importørernes argumenter lyder, at der har været el i biler i 130 år, og at det dermed ikke er ny teknologi.