Beskidt trick: Pas på sennep i motoren

- 'Hvad!?' tænkte jeg. Motoren er gået i stykker. Toppakningen er røget.

Den defekte motor skræmte dog ikke de potentielle købere væk. De ville ifølge Håkan Larsson fortsat gerne have bilen – men naturligvis til en markant nedsat pris.

Han ville dog ikke sælge dem den defekte bil, før han havde sikret sig, at der vitterligt var noget så alvorligt galt med bilen, som den gule masse kunne tyde på, og da de to mænd noget utilfredse efterlod ham med sin tilsyneladende defekte bil, tog han sig tid til at undersøge motoren nærmere.

- Jeg tænkte 'hvad pokker, det lugter jo ikke som olie', så jeg smagte på det. Og det var sgu sennep, fortæller Håkan Larsson til Expressen.

Senere samme dag fik han en mail fra den interesserede bilkøber.

- Han skrev, at han kunne give 20.000 for bilen. Jeg takkede nej. Til gengæld skrev jeg tak for senneppen, og at den var perfekt til aftensmåltidet.