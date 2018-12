Pas på: Vintervejr giver buler

Tre gange længere standselængde

”De fleste husker, at bremselængden ved 110 km/t er omkring 50 meter. Men hvis der er sne eller is, skal man regne helt anderledes. Er der våd is tager det 317 meter, før din bil er standset. Og det kun hvis du reagerer som et lyn. Desværre reagerer de fleste bilister reagerer med mindst et sekunds forsinkelse - og så er der altså gået yderlige 31 meter”, forklarer Jan Sturm.

Problemet er at selv om vejen ser tør ud så kan vejtemperaturen sagtens være under frysepunktet. Især tidligt om morgenen og om aftenen. Autobutlers trafikråd ved glatføre er simple: tilpas hastigheden, undlad så vidt muligt at bruge bremsen og pludselige bevægelser i rattet.

”Hvis du kører på en glat vej og pludselig møder en forhindring er det bedste råd at undgå at stirre dig blind på forhindringen og i stedet finde et nyt fikspunkt. Hvis bilen foran dig for eksempel holder stille eller din egen bil begynder at skride i retning af en lygtepæl så kig på noget andet. I langt de fleste tilfælde vil du automatisk være i stand til at styre uden om”.