Lorteproblem: Sådan fjerner du fugleklatter uden at ødelægge lakken

Fugleklatter smadrer lakken

Fugleklatter indeholder så meget syre, at klatterne så let som ingenting kan forårsage ætsningsskader på bilens lak, hvis ikke klatterne bliver fjernet hurtigt.

Når solen skinner og bilens lak er opvarmet, er den mere modtagelig over for fugleklatterne end på en kølig dag. På en varm dag skal der ikke meget mere end 4-5 timer til, før fuglenes klatter kan gøre stor skade på billakken.

Derfor skal du være ekstra opmærksom på at få fjernet klatterne med det samme, du har muligheden for det, og ikke lade dem sidde i flere dage. Et godt råd er generelt at sørge for at vaske bilen regelmæssigt. Når bilen er beskidt og snavset, binder klatterne sig bedre og er sværere at fjerne.