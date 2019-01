Kærligheden til veteranbiler – og den luksuriøse følelse af en opvarmet garage

Mekaniske småmysterier og et puslespil af gamle reservedele. Gustav Tipsmark elsker at samle stumper, der gør det muligt at få et gammelt køretøj på gaden igen, i stedet for at det bare bliver smidt ud.

”Når jeg er ude at køre i min veteranbil, er det følelsen af en lille sejr. Jeg har tit puslet med et problem i et stykke tid, og pludselig forstår man, at det var sådan, den bil skulle køre,” fortæller Gustav Tipsmark, der har opbygget en samling på seks veteranbiler.

De gamle biler kan nemlig levere noget ganske særlig nostalgi og køreglæde.

”Når du kører, er det fascinerende at mærke, hvordan du er i kontakt med den her helt simple teknik. Der er en direkte forbindelse fra din hånd til gearkassen og til motoren. Det er imponerende at opleve,” fortæller han.