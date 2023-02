Her er 7 ting, der får din bil lettere gennem syn

7. Tjek at stelnummer er synligt

Det første den synssagkyndige går, når han får bilen ind, er at tjekke bilens stelnummer. Så undersøg om stelnummeret er til at læse. Er det sølet ind i skidt og mig eller rustbeskyttelse, så få det renset væk, så det er læsbart.

Er det ved at ruste væk, kan du prøve at rense det med en stålbørste. Hvis det er fuldstændig ulæseligt, skal du have fat i Motorkontoret eller Skat for at få tilladelse til at hugge et nyt ind.

Hvis rusten er problemet, så læs her om 7 rustmyter, der måske kan overbevise dig om at få givet din bil en omgang rustbeskyttelse.

LIsten er udarbejdet i samarbejde med Bridgestone.