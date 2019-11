Er din bil vinterklar?

Pas på batteriet

Der er adskillige ting, man skal huske, når man skal klargøre sin bil til vinteren. Noget af det allervigtigste er at tjekke batteriet.

- Hvis du ved, at din vinterkørsel mest kommer til at bestå at småture, så vil du gøre tilværelsen lettere for dig selv ved at tage dig dine forholdsregler med batteriet. Et batteri, som fungerer upåklageligt om sommeren, kan være helt dødt, når man kommer ud til det en morgen, hvor der har været ekstra kulde, siger Mughal.

Den vigtigste indsats ligger i en vedligeholdelses-opladning, umiddelbart før vinteren sætter ind. Anskaf dig en batterioplader til ca. en tusindelap, tag batteriet ind og og sæt det til at lade op over natten. For et par hundrede kroner kan du desuden få et ret simpelt apparat, som kan teste om spændingen i batteriet er ok.

Hold øje med mønsterdybden på dækkene

Forsikringsselskaberne er meget optaget af standarden på bildækkene i vinterhalvåret.

- En god del af ulykkerne om vinteren sker, fordi dækkene ikke er er i orden. Mange holder ikke øje med dyben på mønstret i dækken. Mindstekravet til pigfri vinterdæk er tre millimeter, men hav gerne fire, siger teknisk chef i If til Newswire. Mindstekravet til mønsterdybden er i øvrigt 1,6 mm.