Amatør eller prof: Hvem er bedst til at polere bilen?

Proff'en går i gang

Brian har over 25 års erfaring med polering og klargøring af biler, så opgaven er bestemt ikke ny for ham. Her er Brians fremgangsmåde:

1. Rens bilen, så fejlene kan ses

2. Polering, polering og så lidt polering

3. Afsluttende vokslag giver fornyet glans

Brian Madsen går mere metodisk til værks. Han starter med at tørre skærmkanter og vanger af med noget hjemmebrygget tjærefjerner. Herefter gennemgår han lakken minutiøst for at finde fejl. Han finder hurtigt ud af, at bilen på et tidspunkt har stået lidt for længe under et træ, hvilket har haft den uheldige konsekvens, at der er kommet nogle små prikker, som går dybt ned i klarlakken. Det kræver hårde metoder at fjerne.Brian går i gang med at polere bilen lidt ad gangen. Han bruger en polérmaskine og et professionelt polérmiddel, som kræver erfaring. Presser han for hårdt, eller kører han maskinen for hurtigt, kan han risikere at fjerne for meget af klarlakken. Brian polerer af flere omgange, indtil han har opnået den ønskede effekt. For at få en idé om, hvor lang tid det tager, så spenderede han mere tid på taget, end vi brugte på hele amatørdelen.Lakken er nu blevet poleret. Det vil altså sige, at der er fjernet et tyndt lag af den eksisterende klarlak. Herefter skal lakken pudses op og have et beskyttende lag voks, så den bliver mere modstandsdygtig overfor skidt, snavs og vand. Brian bruger også en polérmaskine til den afsluttende del, når han påfører selve voksen. Til sidste bliver hele bilen tørret af i hånden med en mikrofiberklud. En professionel klargøring som denne vil koste 2.000-3.000 kroner.