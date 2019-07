7 nemme tricks til at holde bilen ren indvendigt

Vask bilens indre med sæbevand og knofedt

Vask bilens indre med gammeldags sæbevand og masser af knofedt, eller brug de moderne rengøringsmidler, som næsten klarer rengøringen selv – men husk altid at efterbehandle bilkabinen med beskyttende midler. Det sikrer, at skidtet ikke trænger så dybt ind, og rengøringen bliver lettere næste gang.

Specialmiddel til bilruder

Almindeligt sæbevand klarer det meste snavs, men pas på, at ruderne ikke striber, når der tørres efter. Trafikfilm, nikotin og andet genstridigt snavs fjernes bedst med et specialmiddel, der i øvrigt har den fordel, at ruderne ikke striber efter aftørring. Spray midlet på ruden, og tør efter med en fnugfri klud.



Cockpitpleje til paneler

Instrumentbræt og paneler er typisk lavet af kunststof, der kan vaskes med sæbevand. Efter vask er det vigtigt at behandle med en god cockpitpleje for at beskytte og for at give et flot look. Har overfladen aldrig fået cockpitpleje før, skal den måske have 2-3 gange, før den er helt mættet.

Overskydende middel kan tørres af med en klud. Ud over de hårde overflader giver cockpitplejen også god beskyttelse til kunstlæder, som fx gearposer ofte er lavet af.