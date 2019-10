5 skarpe tips til at blive vinterklar, inden vinteren kommer

3. Hold bilen ren for vejsalt

Vejsalt er med til at gøre vejene mere sikre og fremkommelige. Derfor bliver der i vinterperioden saltet grundigt på de fleste danske veje.

Men vejsaltet slider også på bilen, som let får rustskader af de store mængder salt. Vær derfor ekstra opmærksom på at holde bilen pæn og ren i vintersæsonen.

Det er ikke kun udseendet, der kan tage skade, det kan også vitale dele på bilen for eksempel bremser og undervogn. Udover at vaske bilen lidt hyppigere end ellers, så kan man overveje at give bilen et vintertjek på det lokale værksted og eventuelt en undervognsbehandling, hvis det viser sig nødvendigt. Det gælder også om at få spulet skærmkasser og undervognen fri for salt, da det ellers kan sidde og gnave i metallet i lang tid.

4. Sprinklervæske kan fryse

Sprinklervæske indeholder for det meste et antifrostmiddel, som gør, at væsken ikke fryser ved minusgrader. Men der findes en lidt billigere sommersprinklervæske, hvor frysetemperaturen er højere.

Køber man færdigblandet sprinklervæske, så vælg i vinterhalvåret en blanding, som kan tåle høje minusgrader, så væsken ikke fryser og ødelægger systemet. Hvis man selv blander væsken op med vand, så husk, at man i vinterhalvåret skal blande mindre vand i end om sommeren.

Ender din sprinklervæske med at fryse, kan det ødelægge beholderen i bilen, da væsken vil udvide sig. Så det kan blive dyrt at spare her.