Mazda MX-5

Første generation af Mazda MX-5 blev præsenteret på Chicago Auto Show i 1989 i kølvandet på, hvad der lignede et farvel til sportsvogne, som vi kendte dem.

I starten af 80’erne indstillede en række producenter produktionen af legendariske og populære sportsvogne. MG B udgik i 1980, og Fiat rullede den sidste Spider ud af fabrikken i ‘81, det samme gjorde Triumph med TR7. Derfor stod det på ingen måde i stjernerne, at Mazda godt et årti senere skulle præsentere, hvad der i dag holder Guinness' verdensrekord for mest solgte to-sæders cabriolet.

Det menes, at Mazda har hentet inspiration fra Lotus Elan fra 60’erne - hvilket bestemt ikke er dårligt. Faktisk er det netop den gyldne opskrift på en britisk sportsvogn, der gør MX-5 eftertragtet. MX-5’eren har to sæder, baghjulstræk, en kompakt motor i front, vejer under et ton, og derfor bygger den videre på de grundsten fra de tidligere sportsvogne.

Dét er også, hvad der gør Mazda MX-5 oplagt til køreture gennem den danske sommer. Med præcis styring, en skarp gearkasse og 50:50 vægtfordeling er bilen en engagerende og humørsmittende køremaskine.