Se listen: Her er de 5 mest leasede biler i 2020

Erhvervsleasing 2020

1. Hvis vi hopper over i erhvervsleasing, så ligger Nissan Qashqai lunt i svinget med en fin førsteplads. Den er rummelig, anvendelig og så har den haft nogle leasingpriser, der har været svære at stå for. Præcis som det var tilfældet med Peugeot 208, som indtog en dobbelt førsteplads for privatsalg og -leasing, kan Nissan Qashqai bryste sig af både at være den mest solgte og den mest leasede firmabil. Læs om det lige her.

2. Nissan Qashqai er skarpt forfulgt af BMW 3-serie, der lander på andenpladsen over mest leasede biler i 2020 i erhvervskategorien. Det er ikke en bil der minder særlig meget om Qashqai, men den gør sig bemærket på mange andre områder - alt i alt er det en ægte, velkørende firmaslæde. Hvis en BMW 3-serie som opladningshybrid er lige dig, så tjek listen over opladningshybrider i samme prisklasse ud her.

3. I samme stil som BMW'en kommer tredjepladsen rullende ind i form af en Mercedes-Benz A-klasse. Den er lækker, luksuriøs og det har bragt den en placering som nummer tre i oversigten over mest populære erhvervsleasingbiler.